شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: 50 مليار جنيه عقود تطوير الشبكات خلال 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن مشروعات بتكلفة 2 مليار جنيه لدعم شبكات نقل الكهرباء، خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة أجرت تعاقدات بـ50 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية لتطوير الشبكات.

وقال المتحدث، في تصريحات لقناة «صدى البلد»، السبت، إن هناك خطة طموحة لتطوير شبكات الكهرباء، سواء الفائق أو العادي، بين المحافظات، أو الأبراج وما يشملها من خطوط هوائية ومحطات محولات عملاقة ومركز تحكم حديثة.

وأشار إلى التعاقد مع شركات كثيرة في مجال شبكات نقل الكهرباء، كاشفًا أن إجمالي التعاقدات خلال السنوات الأربع الماضية تخطت حاجز الـ50 مليار جنيه لتطوير شبكات نقل الكهرباء بكل مهماتها الكهربائية.