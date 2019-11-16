شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء»: ارتداء الحجاب فرض.. وخلعه ليس من الكبائر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكر الشيخ أحمد ممدوح، أمين دار الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تصريحات عدم وجوبية الحجاب، قائلًا: «فيه بنات تقول إحنا اتخدعنا في الحجاب، وضيعنا أجمل سنوات حياتنا، وإن الحجاب من العادات البدوية، وبيحاولوا كمان يثبتوا الفكرة عند غيرهم، ويبرروا لأفعالهم».

وأضاف «ممدوح»، في مقطع فيديو بثته صفحة الدار على «يوتيوب»، السبت: «الحجاب ليس من أركان الإسلام، لأن أركان الإسلام 5 يعلمها الجميع، كما أن خلع الحجاب ليس من الكبائر، بل من المعاصي، اللي هتلتزم به مشكورة، واللي مش هتلزم متقولش مبررات زائفة إنه مش فرض، لأنه فرض».

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وتابع أمين دار الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن «الحجاب فرض، صحيح كلمة الحجاب لم تأتٍ بالمادة في القرآن الكريم بالدليل على الغطاء الذي يغطي موضع معين في جسم المرأة، بس المعنى وجد في القرآن الكريم، واجتمع علماء الأمة على كده، واتفاق علماء الأمة يرفع الشك والاحتمال وينتقل الأمر من حيز الظنية إلى حيز اليقينية».

مضى قائلًا: «الحجاب واجب، لم يقل عالم واحد إن الحجاب ليس فرضًا، لم يّقل إن الحجاب مش فرض غير أثمان هواة، يحاولون تشكيك البعض في الثوابت، والبنات للأسف بتتمسك بالكلام ده، وهذا مبرر زائف، لو عاوزة تقلعي الحجاب قولي أنا غلطانة أو أنا مش قادرة أو قدرتي النفسية مش هتخليني أقدر ألبسه، بس متقوليش مش فرض».