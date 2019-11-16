شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الأخبار.. حماية المستهلك يوجه شركة نيسان بمد فترة ضمان السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها "جهاز حماية المستهلك يوجه شركة نيسان بمد فترة ضمان السيارات لـ7 سنوات"، و"لجنة أراضى الدولة تسترد 19 مليون متر مربع و90 ألف فدان ضمن الموجة 14" منظمة الصحة العالمية تضع استراتيجية لمواجهة الإنفلونزا للفترة من 2019-2030 لجنة أراضى الدولة تسترد 19 مليون متر مربع و90 ألف فدان ضمن الموجة 14 وزير التعليم العالى: مصر صاحبة سبق تاريخى فى مجال صناعة الدواء صور.. وزيرة التضامن: الاحتفال بيوم الشباب الأفريقى يؤكد حرص ودعم الدولة لهم الأوقاف: بدء الدورة الأولى لتنمية المهارات الإعلامية للواعظات 21 ديسمبر مصلحة الرى تنفذ 101 قرار إزالة على شبكة الرى.. اعرف التفاصيل Advertisements المشروعات الصغيرة: 5 مراحل بمشروع السيارات المتنقلة تكلفت 60 مليون جنيه التموين تؤكد خفض أسعار السكر والزيت والأرز والدقيق بالبطاقات الشهر المقبل الصحة: نجحنا فى توفير معظم الأدوية للمصريين بصناعة وطنية محلية ‏"البحوث الإسلامية" ينظم دورة لتنمية المهارات الإعلامية لواعظات الأزهر الأطباء تحرك دعوى قضائية عاجلة ضد وزيرة الصحة لوقف تنفيذ التكليف الجديد جهاز حماية المستهلك يوجه شركة نيسان بمد فترة ضمان السيارات لـ7 سنوات وزير الرى: الاجتماع المقبل لمفاوضات سد النهضة فى القاهرة يومى 2 و3 ديسمبر

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