شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. بدء احتفالية نادى النيابة الإدارية بالمولد النبوي بحضور وزير الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، احتفالية نادى النيابة الإدارية بمناسبة المولد النبوى الشريف، بمقر النادى، حيث حضر الحفل المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

بدأت الاحتفالية بتلاوة القرأن الكريم بصوت الشيخ أحمد أحمد نعينع، ويشهد الحفل توزيع الجوائز على حفظ القرأن الكريم، من مستشار وأعضاء النيابة الإدارية.





















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