شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك» يوجه «نيسان» بمد فترة الضمان لبعض سياراتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه جهاز حماية المستهلك شركة «نيسان» بضرورة مد فترة الضمان للسيارات «جوك – تيدا – سنترا – قشقاي» عن موديلات 2014- 2015- 2016 لتكون 7 سنوات أو 150.000 كم بدلا من 3 سنوات أو 100.000 كم، في خطوة تستهدف حماية وصون حقوق المستهلكين.

وقال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس الجهاز، في بيان، السبت، إن ذلك يأتي في إطار حرص الجهاز على اتخاذ كل الإجراءات التي تستهدف حماية حقوق المستهلكين، وتعويضهم عن أي انتقاص من تلك الحقوق والتفاعل مع شكواهم، والعمل على التجاوب معها في إطار من السهولة واليسر.

وأكد «عبدالمعطي» استجابة شركة «نيسان» لتنفيذ قرار الجهاز في هذا الشأن والإعلان عن ذلك بشكل رسمي في الصحف القومية على نفقة الشركة حتى تتحقق الاستفادة لكل المستهلكين مالكي السيارات من تلك الموديلات.