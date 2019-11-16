شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع جهود توطين صناعة «التابلت» في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السبت، اجتماعاً لمتابعة جهود توطين صناعة «التابلت» في مصر، بحضور وزراء: الدولة للإنتاج الحربي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسؤولي بعض الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية توطين صناعة «التابلت» في مصر، خاصة في ظل اعتماد منظومة التعليم الجديدة على استخدامه، وهو ما يضمن لهذه الصناعة سوقاً كبيرة، واستدامة الاستخدام.

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وأشار «مدبولي» إلى أن عدداً من الوزراء المعنيين تعاونوا مع كبرى الشركات العالمية بهدف توطين صناعة «التابلت» في مصر، وكلّف وزيري الإنتاج الحربي والتربية والتعليم الفني بتقديم مذكرة مشتركة إلى مجلس الوزراء بنتائج المفاوضات مع هذه الشركات، والشركة التي وقع عليها الاختيار، بهدف بدء عملية التصنيع في مصر، حتى يشهد العام المقبل بدء استخدام طلابنا لـ«التابلت» المصنوع في مصر.

وخلال الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم مذكرة بشأن أي احتياجات أو متطلبات له من قبل الوزارات والجهات الأخرى حتى يتسنى إجراء أعمال الامتحانات الإلكترونية هذا العام على الوجه الأكمل، مشدداً على أنه سيتم التنسيق مع كل الجهات المعنية لتنفيذ المطلوب.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تمت الإشارة خلال الاجتماع، إلى أنه يتم البدء أيضاً في تطبيق نظام الامتحان الإلكتروني بالجامعات المصرية، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للجامعات اتخذ قراراً بتعميم التجربة على كل الجامعات في جميع التخصصات في غضون عامين.