شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار: افتتاح متحف الغردقة قبل نهاية 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، مسؤولي المتاحف بتغيير ترتيب عدد من «فاترينات» العرض بمتحف الغردقة، لتتناسب مع مساحة العرض ولتكون مناسبة لخط سبر الزيارة.

وقرر «العناني»، خلال زيارته التفقدية لمتحف الغردقة، السبت، استبدال لوحة الملك تحتمس الثالث بتمثال الملكة ميريت آمون إلهة الجمال، لتتصدر المعروضات الأثرية بمتحف الغردقة، ليتم رؤيتها من مختلف الجوان، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء سيقوم بافتتاح متحف الغردقة.

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وأوضح أنه سيقدم تقريرًا كاملًا للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، عن حجم الأعمال التي تمت بمتحف الغردقة، والذي سيكون جاهزًا للافتتاح قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه الدعوة لرئيس الوزراء لافتتاحه.

وقال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن متحف الغردقة لن يكون متحفًا للآثار الفرعونية فقط، ولكنه متحف لمختلف العصور وسيضم نحو ألف قطعة أثرية.

وتفقد «عناني» والدكتور مصطفي وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، تجهيزات متحف الغردقة لتحديد موعد افتتاحه، وقام بجولة تفقدية للمتحف شاهد خلالها بعض الأعمال الخاصة بصالات العرض و«فتارين» العرض المتحفي بالمتحف.