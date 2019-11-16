شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بمواصلة جهود ترسيخ الاستقرار الأمني وضبط الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، ووجه بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد بمجال مكافحة الإرهاب والتطرف والأمن الجنائي بغرض صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن الاستمرار في توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي وجه أيضا، خلال اجتماع عقده، السبت، بمواصلة قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، فضلاً عن تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك في توفير مختلف السلع للمواطنين بجودة عالية.

حضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وشريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.