شكرا لقرائتكم خبر عن «الصيادلة العرب» يدشن «البورد الصيدلاني العربي»: يضم 10 تخصصات والبداية من مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب نظام «البورد الصيدلاني العربي»، في اجتماع المكتب برئاسة الدكتور على إبراهيم، الأمين العام للاتحاد، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد من مختلف الدول العربية.

وقال الدكتور جورج عطا الله، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، أن الاجتماع دشن «البورد الصيدلاني العربي» وانطلاقه من مصر، ويتضمن 10 تخصصات مختلفة، وأن أول امتحان له سيكون في شهر مارس المقبل.

وأضاف أن أعضاء المكتب التنفيذي اتفقوا على عقد اجتماع للمجلس الأعلى لاتحاد الصيادلة العرب، شهر أبريل 2020 بمصر، لانتخاب رئيس وأعضاء مكتب تنفيذي للاتحاد لدورة جديدة.

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وأشار إلى ضرورة التواصل مع الاتحاد الدولي للصيادلة، للإتفاق على استفادة الصيدلي العربي من الاتحاد دون المساس بالهوية العربية والقضية الفلسطينية.

واقترح «عطا الله» تشكيل لجنة يجرى من خلالها وضع آليات لمواجهة الكيانات والمنظمات التي تسعى للظهور وأخذ مكان الاتحاد في بعض الدول.

وراجع الحاضرون في اجتماعات الدورة 110 للمكتب التنفيذي والأمانة العامة لاتحاد الصيادلة العرب، مع المتخصصين أعضاء المجلس العلمي العام للبورد الصيدلي العربي، والأكاديمية العربية لتنمية المهارات الصيدلية، في أكبر تجمع علمي عربي في مجال الصيدلة، محضر اجتماعات الدورة الأخيرة للمكتب التنفيذي وتم اقراره.

وقال الدكتور على إبراهيم، الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب، في تقريره المالي عن الدورة 110 للمكتب التنفيذي للاتحاد، إن الاتحاد يمر بوضع مالي مأساوي، لم يتعرض له منذ عشرات السنين.

ودعا الأمين العام إلى ضرورة تسديد الاشتراكات من قبل المنظمات التي لم تدفع، مؤكدا أن هذا ينصب على المشاريع والبرامج التي يطمح لها الإتحاد وعلى رأسها البورد الصيدلي العربي والتعليم الصيدلي المستمر من خلال الأكاديمية العربية لتنمية المهارات الصيدلية.