شكرا لقرائتكم خبر عن جولات لمرشحي انتخابات نادي القضاة في الإسكندرية (تفاصيل كاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الإسكندرية، الجمعة، جولات مكثفة للمرشحين على رئاسة مجلس إدارة نادى القضاة، لعرض برنامجهم الانتخابى، قبل الانتخابات المقررة في 20 ديسمبر المقبل.

وأعلنت قائمة «تكافل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات»، التي يترأسها المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس النادى المنتهية ولايته، البرنامج الانتخابى، لأعضاء الجمعية العمومية، والذي يشمل استمرار التواصل المستمر مع القضاة في حالات الطوارئ لمساندتهم مع وضع آليات أكثر انضباطًا للتواصل تحفظ للقضاة كرامتهم وهيبتهم، وكذلك تواصل مجلس الإدارة في السير بالإجراءات والتنسيق المشترك والفعال مع كل الجهات المعنية للعمل على: عدم تداول أي أخبار تمس السلطة القضائية وحظر نشرها إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى، وعدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع أي من القضاة أو أعضاء النيابة العامة إلا بحضور أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد القضاة معه بالتحقيق، واعتبار الشكاوى المقدمة ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة التي يقرر التفتيش القضائى حفظها لعدم الصحة عديمة الأثر وحفظها خارج الملف وعدم التعويل عليها لاحقًا في أي مرحلة من مراحل مسيرته الوظيفية مع إحالة الشكوى للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال الشاكي.

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وقال المستشار أحمد الشافعى، رئيس محكمة جنايات المنصورة، رئيس قائمة خادمى القضاة، التي تضم: المستشارة علا حسين، والمستشار علاء العش، خلال جولته بنادى قضاة الإسكندرية، إذ استقبله رئيس النادى المستشار عبدالعزيز أبوعيانة: «قضاة مصر العظام وضعنا بين أيديكم ملامح برنامج القائمة لم يصل للكمال سوى الله وحده، لكننا على ثقة بأننا سنعود بالنادى إلى سابق عهده في تقديم خدمة جيدة ملموسة تصبو إليها طموحاتنا كقضاة»، موضحًا جزءًا من البرنامج، فقال: «نعمل على إنشاء لجنة إعلامية برئاسة أحد أعضاء مجلس إدارة النادى وعضوية بعض القضاة من خارج مجلس الإدارة توضع لها سياسة عمل هدفها الرد على كل من يسيء أو يمس القضاء المصرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، وتوضح الحقيقة الكاملة للرأى العام، وإعداد فيلم وثائقى عن القضاء المصرى ومراحل تطوره والدور الذي يقوم به والذى يسهم في نهضة المجتمع».

وتواصل قائمة الوسط التي يترأسها المستشار عبدالفتاح مراد، رئيس الدائرة التجارية بمحكمة استئناف الإسكندرية، جولاتها، إذ أعلنت أنها قامت بالمرور على المركز الدراسات القضائية بالإسكندرية، ونادى القضاة البحرى، والنادى الرئيسى، والنيابات المسائية بالمحافظة، لمقابلة القضاة وأعضاء النيابة العامة، لتدوين رغباتهم المتعددة في برنامج القائمة، تمهيدًا لإعلان البرنامج الانتخابى مع غلق باب التنازلات في الانتخابات، المقرر في 20 نوفمبر الجارى، والذى سيعمل على تحقيق رغبات القضاة وآمالهم.

وشدّد المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس قائمة «وحدة القضاة»، أثناء جولته بنادى قضاة الإسكندرية، على التمسك بما يعزز استقلال القضاء وهيبته وما لم نحصل عليه اليوم نظل مطالبين به إلى أن نحصل عليه غدًا، ولن يضيع حق وراءه مطالب، وذلك لن يأتى إلا بلم الشمل، وأن يكون الجميع على كلمة سواء لا فرقة ولا انقسام جمعية عمومية، ومجلس إدارة يعيد لنادينا هيبته، وكلمته التي كانت مقدره ومسموعة من الجميع.

من جهته، قال المستشار طارق شلبى، رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، المرشح على مقعد رئاسة النادى كمستقل، إنه يخوض الانتخابات تحت شعار: «القضاء سلطة وليس مؤسسة»، مشيرًا إلى أن برنامجه الانتخابى يتضمن العمل على زيادة الموارد المالية للنادى عن طريق إقامة مشاريع استثمارية تدر دخلاً كبيرًا للنادى، بالإضافة على العمل على إنشاء نظام تأمين صحى للقضاة يسمح لهم بالعلاج خارج البلاد في الحالات المرضية الحرجة التي تستدعى السفر للعلاج خارج البلاد، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب العلمى وتنمية مهارات القضاة عن طريق تنظيم دورات تدريبية للقضاة حتى تتم مواكبة تطور الجريمة في العصر الحالى.