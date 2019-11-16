شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يطمئن على الطفلة ضحية تعذيب خالتها في بلبيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، السبت، إلى مستشفى بلبيس المركزي للاطمئنان على الحالة الصحية للطفلة «هبة. أ. م»، 9 سنوات، ضحية التعذيب على يد خالتها، بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

وتعاني الطفلة من تجمع دموي حول العين واشتباه ما بعد ارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وأثر حروق سطحية متفرقة.

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وقدم «مسعود» بعض لعب الأطفال للطفلة لإدخال السعادة والسرور عليها، وقضى معها بعض الوقت للتخفيف من آلامها، فيما أصرت الطفلة «هبة» على عدم مغادرة جميع الحاضرين بالغرفة وتمسكت بهم لقضاء الوقت معها.

ووجه وكيل الوزارة بتوفير جهاز تليفزيون بالغرفة، وتم ذلك على الفور، كما اطمأن على تحسن الحالة الصحية للطفلة، ووجه مدير المستشفى بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية لها، وعدم مغادرة الطفلة للمستشفى حتى تماثلها للشفاء تمامًا.

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر لمدير المستشفى والوكلاء والأطباء المعالجين للحالة، وتوجه بالشكر للسيدات الإخصائيات الاجتماعيات المتواجدات مع الطفلة المكلفات من محمد كمال، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، على المجهود المبذول.