شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بـ«الحرية المصري»: مصر جادة في تطبيق حقوق الإنسان بكل المؤسسات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد محمد سلامة، المحامي وأمين التنظيم بأمانة محافظة الجيزة في حزب الحرية المصري، بتقرير مصر في المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان بجنيف، وكذلك السماح لوكالات الأنباء العالمية والصحفيين والسياسيين بزيارة السجون في مصر.

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وأضاف «سلامة»، خلال حواره ببرنامج «سوق مصر» على شاشة «صدى البلد»، أن زيارة الصحفيين العالميين والسياسيين للسجون المصرية كانت ضرورة لتوضيح الأمور داخل السجون بأنفسهم، ومعرفة كيف تتم معاملة السجناء داخل السجون المصرية.

وتابع: «تم العفو عن 67 ألف سجين في عام 2018، بالإضافة إلى 58 ألف إفراج صحي وهذا تأكيد على أن مصر تراعي حقوق الإنسان بشكل قوي، وهناك خطة لتطبيق حقوق الإنسان داخل كل مؤسسات الدولة، حيث في كل مؤسسة تابعة للدولة بها لجان خاصة لحقوق الإنسان».

مضى قائلًا: «اللي حصل ده شيء جميل جدا، يبقى كل حاجة على مرأى ومسمع من الجميع، وفيه شفافية في ملف حقوق الإنسان من أجل دحر الاتهامات الخارجية بالباطل دون أي مستند».