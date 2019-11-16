شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 549 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء السبت، اجتماعا بغرفة عمليات التأمين الصحي الشامل الجديد بمبنى الهيئات بمحافظة بورسعيد، لمتابعة تسجيل المواطنين بوحدات طب الأسرة، إضافةً إلى معدلات إجراء العمليات الجراحية التي تم إجراؤها منذ إطلاق المنظومة في يوليو الماضي.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد وزيرة الصحة للمستشفيات والهيئات والجهات التابعة، وعدد من قيادات الوزارة والتأمين الصحي الجديد والمحافظة.

وأعلنت الوزيرة تسجيل 549 ألف من مواطني بورسعيد بالمنظومة الجديدة منذ بدء التسجيل في يوليو الماضي، إضافة إلى إجراء 10 آلاف و141 عملية جراحية بمختلف التخصصات في الفتراة ذاتها من خلال 7 مستشفيات، هي السلام بورسعيد، الحياة بورفؤاد، النصر التخصصي للأطفال، الرمد التخصصي، النساء والولادة والتضامن والزهور.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بضرورة تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، مع الاستمرار في تطبيق نظام الإحالة والميكنة، بالإضافة إلى تقليل الكثافات في المستشفيات عن طريق تنسيق مواعيد المرضى، بما يضمن تحقيق رضا المواطنين المنتفعين عن الخدمة الطبية المقدمة.

وأضاف المتحدث أن الوزيرة أشادت بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفيات المنظومة، كما وجهت أيضًا بالاهتمام بأعمال الصيانة الدورية والنظافة لكل المنشآت الطبية من مستشفيات ووحدات طب أسرة، مشيرةً إلى ضرورة الانتهاء من إدخال الواي فاي بالمستشفيات للتسهيل على مقدم الخدمة ومساعدته في التعليم الطبى المستمر.

وأشار المتحدث إلى أن الوزيرة أكدت أن المنظومة الجديدة لن يقبل بها أي تقصير في حق المرضى، وأن الخدمات الطبية تقدم وفقًا للمعايير المعتمدة، مشددةً على أهمية قيام الفريق الطبي بالأبحاث العلمية التي تضمن مواكبة كل جديد في العلوم الطبية، بما ينعكس على مصلحة المرضى.

من جهته، قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة لإجراء العمليات بمنطومة التأمين الصحي الشامل، حيث شهدت بورسعيد لأول مرة عملية زراعة القوقعة، موجهًا الشكر والتقدير للقيادة السياسية لدعمها اللامحدود للمنظومة، كما وجه الشكر لوزيرة الصحة والسكان لجهودها في تطبيق المنظومة ومتابعتها المستمرة.

وأكد أن كثافة التردد دليل على نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.