شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بميدان محطة مصر في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ حي وسط، السبت، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، بمشاركة شرطة المرافق ومأمور قسم العطارين وإدارة إشغال الطريق بالحي، وبقيادة العميد فادي وديع، رئيس الحي، ووفقًا لتوجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية.

Advertisements

وأكد «وديع»، في تصريحات صحفية، السبت، أن هذه الحملات تأتى في إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لضبط ميدان محطة مصر، والتصدي بكل قوة لظاهرة الإشغالات والتعديات، وفروشات الباعة الجائلين، واحتلال الطريق العام، لإعادة الانضباط لهذا الميدان الحيوي.

وأضاف أن الحملة توجهت إلى الميدان وأمام مستشفى أحمد ماهر وخلف السنترال وشارع الخديو، وتم رفع جميع الإشغالات والتعديات والفروشات والتحفظ عليها، وفتح الميدان والشوارع المحيطة للمارة والمرور.

وقال رئيس الحي إن ذلك استجابة لشكاوى المواطنين، وتيسيرًا لحركة المرور، وفتحًا للشوارع والأرصفة أمام المارة، وجارٍ المتابعة، ومداومة الحملات، لعدم عودة الإشغالات، ومازالت الحملات مستمرة في نطاق حي وسط.