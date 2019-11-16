شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينافس «آبي أحمد وترامب وماكرون وكيم» على لقب «شخصية عام 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرحت مجلة «تايم» الأمريكية، السبت، تصويتها لقرائها لاختيار «شخصية عام 2019» تمهيدًا للإعلان عنها، ديسمبر المقبل.

ويتضمن التصويت، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، قائمة طويلة من الشخصيات الشهيرة، من رؤساء دول وفنانين ورياضيين عالميين، من أبرزهم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بعد حصوله على جائزة «نوبل» للسلام، ولاعب كرة القدم المصري الدولي محمد صلاح.

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وتشمل القائمة أيضا: الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس الصيني، شي جينج بينج، ورئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وجو بايدن، منافس ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

وكان من الملاحظ خلو القائمة من أسماء قادة عرب.

كما تضمن التصويت اسم مؤسس شركة «أمازون» الأمريكية للتسويق الإلكتروني، الملياردير جيف بيزوس، ومؤسس موقع «فيسبوك»، مارك زوكربرج، والمطربة الأمريكية، تايلور سويفت، وأصغر عضوة في الكونجرس الأمريكي، أليكساندريا أورتيجا كورتيز، وطاقم عمل مسلسل «صراع العروش»، الذي اختتم آخر مواسمه هذا العام.

كذلك شملت القائمة: المطربة الأمريكية، جينيفر لوبيز، والممثل الأمريكي، كيانو ريفز، والشخص المجهول الذي قدم معلومات دفعت بمجلس النواب الأمريكي إلى فتح التحقيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، والناشطة البيئية، جريتا ثانبرج، والمهاجرين، والزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، والأكراد في سوريا.