شكرا لقرائتكم خبر عن «وقولوا للناس حُسنًا».. «الإفتاء» توجه رسالة في اليوم العالمي للتسامح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع «فيسبوك» فيديو جديدًا بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، أكدت فيه أن «الله سبحانه وتعالى قد أمر بلزوم مبدأ إحسان المعاملة والرفق ولين القول والإحسان مع جميع الناس سواء أكانوا من المسلمين أم من غيرهم».

وأشارت الدار في فيديو الرسوم المتحركة إلى أن «النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان سهلًا، سمحًا، لينًا، دائم البِشْرِ، وكان صلوات الله عليه دائمًا ما يواجه الناس بالابتسام، ويبادرهم بالتحية والسلام».

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وأضافت الدار أن «منهج المتشددين والجماعات المتطرفة أبْعَدُ ما يكون عن هَدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الرحمة المهداة للعالمين لم يأتِ ليأمرنا بقتل ولا بذبح ولا بإفساد في الأرض، ولا بجفوة ولا بشدة مع الخلق، ولا بفحش القول، كيف وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ».

وأوضحتْ أن «النص القرآني القطعي والأمر الإلهي المطلق في قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ قد أرسى قاعدة جامعة تُظهر سماحة رسالة الإسلام التي لا تعرف الغلظة أو الجفوة في التعامل مع الخلق».