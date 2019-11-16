شكرا لقرائتكم خبر عن قومى المرأة ينعى فوزية عبد الستار أول برلمانية تتولى رئاسة تشريعية البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه ببالغ الحزن والأسى، الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذة القانون الجنائى التى وافتها المنية اليوم.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ حزنها لوفاة الفقيدة القديرة الدكتورة فوزية عبد الستار، مؤكدة أنها كانت قيمة وقامة فى مسيرة حياتها القانونية، وأنها كانت وستظل من أهم النماذج النسائية المشرفة للمرأة المصرية، مضيفة أن المجلس القومى للمرأة قد شرف بكونها من أوائل عضواته كما تولت أيضا رئاسة لجنته التشريعية، وسوف يذكر التاريخ لها خوضها العديد من المعارك التشريعية التى أسهمت فى تعزيز دور المرأة فى المجتمع، وتمكينها من العمل فى مناصب مختلفة.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسى بخالص العزاء إلى الدكتورة هالة نجيب ابنة الفقيدة الدكتورة فوزية عبد الستار وعضوة لجنة الصحة بالمجلس، داعية الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الفقيدة الدكتورة فوزية عبد الستار هى أول برلمانية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية بالبرلمان فى عام 1990، وكانت من أبرز السيدات اللاتى كرمهن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية فى شهر مارس ٢٠١٩ بصفتها من أهم النماذج النسائية الناجحة والمشرفة.