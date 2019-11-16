شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة السفير الكورى بالقاهرة تشارك فى البازار الخيرى السنوى للتعريف بالثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت زوجة السفير الكورى الجنوبى بالقاهرة يون يو تشول، فى معرض الصناعات اليدوية والغذاء الآسيوى الخيرى السنوى، والذى تنظمه رابطة زوجات الدبلوماسيين الآسيويين فى مصر ADS، والمقام دعما لعدد من الأعمال الخيرية بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



جانب من الحفل



وقدمت السفارة الكورية بالقاهرة تحت رعاية زوجة السفير، عددا من الفعاليات التى تتضمن تعريف بالثقافة الكورية من خلال الأغذية والفقرات الفنية.

وقدمت كوريا عرضا لفريق الاستعراض الخاص برياضة التايكوندو، المكون من الطلاب المصريين، بحضور مدرب التايكوندو ناجى طه.



جانب من المعرض الخيرى السنوى

وحضر المعرض، عدد من زوجات سفراء الدول الآسيوية وزوجاتهم فى القاهرة، ويشارك بمعرض هذا العام سفارات كل من دولة، الصين، الهند، إندونيسيا، اليابان، ماليزيا، الفلبيين، سنغافورة، سريلانكا، وتايلاند، كوريا، كازاخستان، طاجكستان، أوزبكستان، باكستان، فيتنام.

كما شاركت جاليات ووفود من كلا من الصين واليابان والهند وباكستان وكوريا وطاجيكستان وكازاخستان والفلبين واندونيسيا.

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وتتضمن المعرض هذا العام المشغولات اليدوية وباقة متنوعة من المصنوعات الجلدية، وكذلك العديد من المأكولات والأطباق الأسيوية المتميزة، كما تشمل معروضات السوق العديد من المنتجات اليدوية الأسيوية التى تتميز بالجمال والتفرد.

استعراض التايكوندو





وقدمت عددا من الدول تابلوهات راقصة ورقصات فولكلورية وعروض ثقافية للفنون الآسيوية المختلفة خلال السوق، وعلى هامش السوق جرى تقديم أطباق شهية لأكثر من 23 دولة أسيوية مشاركة، كما تضمنت المعروضات منتجات من الأزياء التقليدية والأكلات الشعبية والحلى الذى تتميز به الدول المشاركة.



جانب من العرض





جدير بالذكر أن جمعية زوجات الدبلوماسيين الآسيويين تقوم بتنظيم هذا السوق الخيرى فى القاهرة منذ عام 1975 بصفة منتظمة لصالح الأعمال الخيرية، وسوف يتم التبرع بدخله لعدد من الجمعيات الخيرية فى مصر.



زوجات السفراء أثناء الفاعلية