شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تواصل محاضرات التوعية الأمنية ونشر الوعى بين التلاميذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلقاء محاضرات ببرنامج التوعية الأمنية وحملة نشر الوعى لتلاميذ المدارس على مستوى الجمهورية، حيث استهدفت الحملة 9 محافظات آخرها دمياط. وشارك فى الحملة وفد من الوزارة، عز الدين كامل وأحمد أمين وأحمد حسن وحازم شلبى بزيارة محافظة دمياط، بإشراف محمد الروبى مدير عام الإدارة، حيث تم عمل محاضرات توعيه أمنية لمسئولى الأمن والازمات والأخصائيين الاجتماعين ومديرى المدراس. وشملت المحاضرات تأمين المنشآت التعليمية والحماية المدنية وكيفية تدريب طلبة المدارس على تنفيذ تجربة الإخلاء والمخاطر المحتملة وتفعيل دور غرفه عمليات المديريات والإدارات التعليمية.

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