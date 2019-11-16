شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حصيلة البيع بأخر جلسة للمزاد العلنى بجمارك سيارات القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصلحة الجمارك أن جلسة المزاد العلنى التى أجريت الأربعاء الماضى قد بلغت قرابة 3 ملايين جنيه ونصف. وكانت جلسة المزاد العلنى الخاص بسيارات جمارك القاهرة والتى أقيمت بصالة النادى المصرى القاهرة بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط لبيع عدد 51 لوط سيارات ورأس جرار بالمقطورة ولوط مواتير سيارات عبارة عن فارغة والمخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولى. وخلال جلسة المزاد تك تم إجراء المزاد على 51 لوط سيارات ورأس جرار ولوط مواتير، وتم تم بيع 27 لوط بيعا نهائيا. فى حين تبقى 25 لوط لم تباع لعدم الوصول لقيمة البيع المحددة، وقد بلغ إجمالى حصيلة البيع النهائى 3 ملايين و462 ألفا و800 جنيه.

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