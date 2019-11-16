شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ختام مولد مارجرجس بجبل الرزيقات غربى الأقصر بزفة ختامية وطواف الشمامسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت بدير مارجرجس بجبل الرزيقات غربى محافظة الأقصر، اليوم السبت، فعاليات الاحتفالية السنوية لمولد مارجرجس بحضور الآلاف من أبناء الكنيسة، وسط أجواء من السعادة بالزفة الختامية والطواف الأخير للشمامسة فى منطقة دير مارجرجس، وسط تشديدات أمنية مكثفة لتأمين اليوم الختامى للاحتفالات.

وقاد الفعاليات الختامية والطواف الأخير للشمامسة بموكب أمير الشهداء، قيادات اللجنة الباباوية المشرفة على دير مارجرجس بالرزيقات، وعلى رأسهم نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان وتوابعها، والأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها والمشرف العام على دير مارجرجس بالرزيقات بأرمنت، ونيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص وتوابعها، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، والقمص توماس الرزيقى المشرف على دير مار جرجس بالرزيقات.

كما شهدت الفعاليات "الزفة" وإنهاء "طواف الشمامسة" وذلك فى قلب الدير بحضور الآلاف من المحبين من شعب الكنيسة، وشهدت فعاليات المولد طوال الأيام الماضية تقديم الترانيم والأناشيد والعظات اليومية للآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة داخل الدير، وكانت قد بدأت أولى فعاليات لعيد مارجرجس بالرزيقات فى سنة 1975م وأصبح تحت إشراف البطريركية مباشرة وأشرف على أول عيد للدير الأنبا أغاثون النائب البابوى وحضره الأنبا صرابامون يشاركهم القمص أنجيلوس الأنبا بيشوى، ونجح أول عيد للدر نجاح كبير حيث تم منع كل نواحى العبث واللهو خارج أسوار الدير وداخله وشهد تشغيلا وتخطيطا لبرنامج روحى وإذاعى وتم استيعاب العدد الضخم من الوفود التى حضرت وذلك عبر النظام الدقيق الذى تم به ترتيب الدير والإشراف الروحى وفرحة الشعب بالسور الجديد والبوابة الجديدة.

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ومن الجدير بالذكر أن الاحتفال الرسمى بذكرى الشهيد مار جرجس فى دير الرزيقات يستمر من 11 إلى 17 نوفمبر والذى يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهى المناسبة التى توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مار جرجس فى مدينة "اللد" بفلسطين، لكن المئات من الأسر تسافر قبل هذا الموعد للإقامة بالدير على مساحة تزيد على 60 فدانا بداخل خيام أقيمت خصيصا لهذا الغرض بخلاف المنطقة المحيطة التى تكتظ بالآلاف من الزوار مع اقتراب الليلة الختامية.

ويشار إلى أن تاريخ بناء دير مارجرجس بالرزيقات يعود إلى الفترة ما بين عامى 1850 إلى 1870 ميلادية وفى بعض الروايات الأخرى إلى ما قبل عام 1896 فى عهد الأنبا مرقص أسقف كرسى إسنا فى ذلك الوقت وورد ذكره فى كتابيه تحفة السائلين ودليل المتحف القبطى.