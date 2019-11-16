شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. مجلس الأمن يعلن قوائم الكيانات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: مجلس الأمن يعلن قوائم الكيانات الإرهابية.. مفاجأة «القرشى» خليفة «البغدادى» خارج القوائم.. وجميع المتطرفين المنتمين لقطر يعملون داخل التنظيمات الإرهابية لتوفير الدعم المالى والمادى والتكنولوجى.. تضم 261 شخصا بينهم سيدتان و84 كيانا.. و14 مصريا على القائمة أبرزهم الظواهرى والكاشف

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