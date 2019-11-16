شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التسجيل فى فعاليات منتدى شباب العالم.. و300 ألف شاب من 196 دولة يسجلون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة منتدى شباب العالم اليوم السبت، غلق باب التسجيل للحضور والمشاركة فى فعاليات منتدى شباب العالم المقرر إقامته خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ، على أن يستمر فتح باب التسجيل على الموقع للمنتدى لمن يرغب فى المشاركة فى الفعاليات الأخرى القادمة، التى ينظمها المنتدى على مدار العام.

Advertisements

وكانت إدارة المنتدى قد مدت فترة التسجيل لخمسة أيام إضافية، نظراً للإقبال الشديد على المشاركة فى المنتدى هذا العام، وذلك عبر الموقع الإلكتروني.

وشهدت مرحلة التسجيل للنسخة الثالثة، من المنتدى ازدياداً كبيراً في أعداد من سجلوا لحضور المنتدى هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل عدد المشاركين فى عملية التسجيل هذا العام إلى 300 ألف شاب وفتاة من 196 دولة، حول العالم مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد تسجيل 122 ألف شباب وفتاة من 194 دولة.