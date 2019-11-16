شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: العام المقبل بدء استخدام الطلاب لـ"التابلت" المصنع فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعًا؛ لمتابعة جهود توطين صناعة " التابلت" فى مصر، وذلك بحضور وزراء: الدولة للإنتاج الحربى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولى بعض الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية توطين صناعة "التابلت" فى مصر، خاصة فى ظل اعتماد منظومة التعليم الجديدة على استخدامه، وهو ما يضمن لهذه الصناعة سوقًا كبيرة، واستدامة الاستخدام.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن عددًا من الوزراء المعنيين قاموا بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية؛ بهدف توطين صناعة " التابلت" فى مصر، وكلّف وزيرى الإنتاج الحربى، والتربية والتعليم الفنى بتقديم مذكرة مشتركة إلى مجلس الوزراء بنتائج المفاوضات مع هذه الشركات، والشركة التى وقع عليها الاختيار، بهدف بدء عملية التصنيع فى مصر؛ حتى يشهد العام المقبل بدء استخدام طلابنا لـ " التابلت" المصنوع فى مصر.

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وخلال الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتقديم مذكرة بشأن أى احتياجات أو متطلبات له من قبل الوزارات والجهات الأخرى؛ حتى يتسنى إجراء أعمال الامتحانات الإلكترونية هذا العام على الوجه الأكمل، مشددًا على أنه سيتم التنسيق مع كل الجهات المعنية لتنفيذ المطلوب.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه تمت الإشارة خلال الاجتماع، إلى أنه يتم البدء أيضًا فى تطبيق نظام الامتحان الإلكترونى بالجامعات المصرية، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات اتخذ قرارًا بتعميم التجربة على كل الجامعات فى جميع التخصصات فى غضون عامين.