العثور على طفل حديث الولادة داخل دورات مياه مسجد السيد البدوى فى طنطا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت سيدة من المترددين على ضريح السيد البدوي بالمسجد الأحمدى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، علي رضيع عمره يوم واحد داخل شال حريمى بالقرب من دورات المياه. وعلي الفور أبلغت مسئولي المسجد للتحفظ علي الطفل لحين إخطار الأجهزة الأمنية، وانتقل ضباط نقطة شرطة السيد البدوي والخدمات من المباحث للبحث عن المتسبب فى إلقاء الرضيع ومشاهدة كاميرات المراقبة لمحاولة التعرف عليه . Advertisements وانتقلت سيارة إسعاف لنقل الرضيع لمستشفى المنشاوى العام للكشف الطبى عليه ووضعه تحت الرعاية الطبية، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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