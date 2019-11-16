شكرا لقرائتكم خبر عن حبس المتهمة بتعذيب ابنة شقيقتها حرقا بعد حبس والدتها فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نيابة بلبيس العامة، برئاسة محمود يحيى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، مساء اليوم، حبس المتهمة بتعذيب ابنة شقيقتها حرقا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى بلبيس العام، بوصول طفلة تدعى "هبة أحمد" عمرها 9 سنوات، وبها آثار تعذيب بطريقة وحشية، بالعينين والساقين وجميع أنحاء الجسم، وتم وضعها بقسم الاستقبال، وتبين أن الطفلة تتألم بشدة بسبب ذراعها الأيمن لعدم وصول دم له.

فيما قام الأطباء بتقديم الرعاية الطبية لها، برئاسة الدكتور أبو الفتوح عياد مدير المستشفى، وبإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة.

وقال فاعل خير متواجد مع الطفلة، أن أحد الأهالى وجدها فى أحد الأماكن بمدينة بلبيس، تبكى فنقلها إلى المستشفى، والطفلة أكدت أن من قامت بتعذيبها أحد أقاربها لأن والدتها فى السجن، وناشد فاعل الخير المجلس القومى للطفولة والأمومة بسرعة التحرك ونقل الطفلة إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لفحصها طبيا.

تم اتخاذ الإجراء القانونية تجاه الطفلة، وإخطار نيابة بلبيس للتحقيق، وتم ضبط المتهمة وتدعى نورا م. خ. ح. 25 سنة، ربة منزل، استغلت دخول والدة الطفلة السجن فى قضية جنائية، وقامت بتعذيبها، وبسؤالها أنكرت وقالت إنها كانت تؤدبها لقيامها بترك المنزل وعدم سماع كلامها على حد قولها فى التحقيقات.

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قررت نيابة بلبيس العامة، برئاسة محمود يحيى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، مساء اليوم، حبس المتهمة بتعذيب ابنة شقيقتها حرقا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى بلبيس العام، بوصول طفلة تدعى "هبة أحمد" عمرها 9 سنوات، وبها آثار تعذيب بطريقة وحشية، بالعينين والساقين وجميع أنحاء الجسم، وتم وضعها بقسم الاستقبال، وتبين أن الطفلة تتألم بشدة بسبب ذراعها الأيمن لعدم وصول دم له.

فيما قام الأطباء بتقديم الرعاية الطبية لها، برئاسة الدكتور أبو الفتوح عياد مدير المستشفى، وبإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة.

وقال فاعل خير متواجد مع الطفلة، أن أحد الأهالى وجدها فى أحد الأماكن بمدينة بلبيس، تبكى فنقلها إلى المستشفى، والطفلة أكدت أن من قامت بتعذيبها أحد أقاربها لأن والدتها فى السجن، وناشد فاعل الخير المجلس القومى للطفولة والأمومة بسرعة التحرك ونقل الطفلة إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لفحصها طبيا.

تم اتخاذ الإجراء القانونية تجاه الطفلة، وإخطار نيابة بلبيس للتحقيق، وتم ضبط المتهمة وتدعى نورا م. خ. ح. 25 سنة، ربة منزل، استغلت دخول والدة الطفلة السجن فى قضية جنائية، وقامت بتعذيبها، وبسؤالها أنكرت وقالت إنها كانت تؤدبها لقيامها بترك المنزل وعدم سماع كلامها على حد قولها فى التحقيقات.