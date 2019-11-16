أخبار مصر

جهاز حماية المستهلك يوجه شركة نيسان بمد فترة ضمان السيارات لـ7 سنوات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يوجه شركة نيسان بمد فترة ضمان السيارات لـ7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه جهاز حماية المستهلك شركة نيسان بضرورة مد فترة الضمان للسيارات " جوك – تيدا – سنترا – قشقاي" عن موديل 2014- 2015- 2016 لتكون 7 سنوات أو 150.000 كم بدلا من  3  سنوات أو 100.000 كم .

 

وقال اللواء دكتور راضي عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك فى بيان اليوم،  أن ذلك يأتي فى إطار حرص الجهاز على اتخاذ كافة الإجراءات التي تستهدف حماية وصون حقوق المستهلكين و تعويضهم عن أي انتقاص من تلك الحقوق والتفاعل مع شكواهم و العمل على التجاوب معها فى إطار من السهولة واليسر.

 

Advertisements

وأكد عبد المعطى استجابة شركة نيسان لتنفيذ قرار الجهاز فى هذا الشأن و الإعلان عن ذلك بشكل رسمي على نفقة الشركة، حتى تتحقق الاستفادة لكافة المستهلكين مالكى السيارات من تلك الموديلات.

 

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية الدولة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى  رئيس الجمهوريه  بإتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل حماية حقوق المستهلكين وتنفيذا لبرنامج الحكومة الشامل الذى أعلنه  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل إجراءات ضبط الأسواق بآليات غير تقليدية .

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جهاز حماية المستهلك يوجه شركة نيسان بمد فترة ضمان السيارات لـ7 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا