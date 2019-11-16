شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يوجه شركة نيسان بمد فترة ضمان السيارات لـ7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه جهاز حماية المستهلك شركة نيسان بضرورة مد فترة الضمان للسيارات " جوك – تيدا – سنترا – قشقاي" عن موديل 2014- 2015- 2016 لتكون 7 سنوات أو 150.000 كم بدلا من 3 سنوات أو 100.000 كم .
وقال اللواء دكتور راضي عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك فى بيان اليوم، أن ذلك يأتي فى إطار حرص الجهاز على اتخاذ كافة الإجراءات التي تستهدف حماية وصون حقوق المستهلكين و تعويضهم عن أي انتقاص من تلك الحقوق والتفاعل مع شكواهم و العمل على التجاوب معها فى إطار من السهولة واليسر.
وأكد عبد المعطى استجابة شركة نيسان لتنفيذ قرار الجهاز فى هذا الشأن و الإعلان عن ذلك بشكل رسمي على نفقة الشركة، حتى تتحقق الاستفادة لكافة المستهلكين مالكى السيارات من تلك الموديلات.
يأتى ذلك فى إطار استراتيجية الدولة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه بإتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل حماية حقوق المستهلكين وتنفيذا لبرنامج الحكومة الشامل الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل إجراءات ضبط الأسواق بآليات غير تقليدية .
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