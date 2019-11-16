شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير حسين طوسون لليوم السابع: أشعر بعظمة المصريين فى قناة السويس الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الأمير حسين طوسون أحمد فؤاد آخر أفراد العائلة الملكية التى حكمت مصر، قناة السويس اليوم السبت، حيث تفقد ترسانة بورسعيد البحرية على مجري القناة، وتفقد متحف ديليسبس المقام داخل فيلا الملكة سانت أوجيني بنطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، كما زار مبنى إرشاد السفن الآثري أحد أقدم مبانى الإرشاد على مستوى العالم والذي يتميز بطرازه المعمارى.

وقال الأمير حسين طوسون فى تصريح لـ"الخليج 365"، خلال زيارته ضمن فوج أحفاد ديليسبس لمبنى القبة بهيئة قناة السويس، أنه عاش 13 عاما إقامة دائمة فى مصر وسافر 1951 لاستكمال دراسته فى سويسرا بجامعة لوزان وتزوج من بيروت وأنجب بنتين فقط، موضحاً أن زيارته تأتى للقاهرة بعد إعادة الجنسية المصرية فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعدما كانت سحبت بعد الثورة .

وأضاف الأمير حسين طوسون:" أشعر بعظمة المصريين فى قناة السويس الجديدة، كما يشعر أحفاد ديليسبس بالفخر بمشاركته فى مشروع حفر القناة التى أصبحت مجرى ملاحى عالمى وتجارى يأتى ثمارة فى خدمة البشرية ".

يشار إلى أن الأمير حسين طوسون، هو نجل الأمير أحمد فؤاد ولى العهد ابن آخر ملوك مصر فؤاد الأول يرافقه أحفاد عائلة المهندس الفرنسي فرديناند ديليسبس صاحب الفكرة والمشرف على مشروع حفر قناة السويس ترسانة بورسعيد البحرية ومتحف ديليسبس.

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وقد حرص الوفد على التقاط الصور مع تمثال ديليسبس القابع في ترسانة بورسعيد البحرية على مجري القناة، كما حرصوا علي تفقد متحف ديليسبس المقام داخل فيلا الملكة سانت أوجيني بنطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد.