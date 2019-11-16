الحكومة: بدء استخدام "التابلت" المصنع محلياً العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية توطين صناعة "التابلت" في مصر، خاصة في ظل اعتماد منظومة التعليم الجديدة على استخدامه، وهو ما يضمن لهذه الصناعة سوقا كبيرا، واستدامة الاستخدام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم السبت؛ لمتابعة جهود توطين صناعة " التابلت" في مصر، بحضور وزراء: الدولة للإنتاج الحربيّ الدكتور محمد سعيد العصار، والتربية والتعليم والتعليم الفنيّ الدكتور طارق شوقي، والتعليم العالي والبحث العلميّ الدكتور خالد عبد الغفار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ومسئولي بعض الجهات المعنية.

وأشار مدبولي إلى أن عددا من الوزراء المعنيين قاموا بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية؛ بهدف توطين صناعة " التابلت" في مصر، وكلّف وزيري الإنتاج الحربي، والتربية والتعليم الفني بتقديم مذكرة مشتركة إلى مجلس الوزراء بنتائج المفاوضات مع هذه الشركات، والشركة التي وقع عليها الاختيار، بهدف بدء عملية التصنيع في مصر، حتى يشهد العام المقبل بدء استخدام طلابنا لـ"التابلت" المصري الصنع.

كما كلّف رئيس الوزراء - خلال الاجتماع - وزير التربية والتعليم بتقديم مذكرة بشأن أي احتياجات أو متطلبات له من قبل الوزارات والجهات الأخرى، حتى يتسنى إجراء أعمال الامتحانات الإلكترونية هذا العام على الوجه الأكمل، مشدداً على أنه سيتم التنسيق مع كل الجهات المعنية لتنفيذ المطلوب.

وصرّح المستشار نادر سعد المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء، بأنه تمت الإشارة - خلال الاجتماع - إلى أنه يتم البدء أيضاً في تطبيق نظام الامتحان الإلكتروني بالجامعات المصرية، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات اتخذ قرارا بتعميم التجربة على كل الجامعات في جميع التخصصات في غضون عامين.