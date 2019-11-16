شيخ الأزهر: التسامح مبدأ إنساني يجب أن يحكم العلاقات بين البشر



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، العالم بكل دوله وشعوبه وأفراده، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام.

وقال الإمام الأكبر - في بيان اليوم السبت- إن قيمة التسامح التي يحملها هذا اليوم، يجب أن تكون مبدأ إنسانيا عالميا راسخا يحكم العلاقات بين البشر بمختلف معتقداتهم وألوانهم وعرقياتهم، وهي أيضًا من أهم الرسائل التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف، ويتبناها الأزهر الشريف كرسالة عالمية يسعى لنشرها في جميع أنحاء العالم.

وأضاف الإمام الأكبر "إيمانًا منا بأن التسامح وما ينبني عليه من قيم السلام والتعايش هي قيم إنسانية مشتركة بين البشر جميعا، فإننا ندعو العالم أجمع للعمل على نشر هذه القيم"، مشيرا إلى أنها مسئولية عالمية مشتركة بين كل المؤمنين بها من أفراد ومنظمات ومؤسسات وقادة ومفكرين ومثقفين، مطالبا بأن يكون هناك تنسيق وتعاون بين كل الجهود المخلصة التي تبذلها المؤسسات الداعية لنشر تلك القيم بما يعود بالنفع على الإنسانية جمعاء.