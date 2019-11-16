زيادة الضمان.. توجيه من حماية المستهلك بشأن سيارات "نيسان" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

وجه جهاز حماية المستهلك، شركة نيسان، بضرورة مد فترة الضمان للسيارات "جوك – تيدا – سنترا – قشقاي" عن موديلات 2014- 2015- 2016 لتكون 7 سنوات أو 150.000 كم، بدلا من 3 سنوات أو 100.000 كم، في خطوة مهمة تستهدف حماية وصون حقوق المستهلكين.

وأشار اللواء دكتور راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان اليوم السبت، إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الجهاز على اتخاذ كافة الإجراءات التي تستهدف حماية حقوق المستهلكين، وتعويضهم عن أي انتقاص من تلك الحقوق والتفاعل مع شكواهم، والعمل على التجاوب معها في إطار من السهولة واليسر.

وأكد عبدالمعطي استجابة شركة نيسان لتنفيذ قرار الجهاز في هذا الشأن والإعلان عن ذلك بشكل رسمي في الصحف القومية على نفقة الشركة حتى تتحقق الاستفادة لكافة المستهلكين مالكي السيارات من تلك الموديلات.

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