رئيس "طاقة البرلمان": نرحب بعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أعلن النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تأييده لموقف الاتحاد الأوروبي بوضع إطار لفرض عقوبات على تركيا، بسبب عمليات التنقيب التي تنفذها في شرق البحر المتوسط، والتي تعارضها اليونان وقبرص.

وقال السويدي في بيان أصدره اليوم السبت، إنه يجب على المجتمع الدولي مساندة الاتحاد الأوروبي، وتأييده في العقوبات التي فرضها على تركيا، بسبب أعمالها المخالفة للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالبحث والتنقيب عن البترول والغاز، مشيدًا بتأكيد الاتحاد الأوروبي أن العقوبات تشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول للأشخاص والكيانات، ومنع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من توفير أموال لأولئك المدرجة أسماؤهم في القائمة.

وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا مؤخرًا، قال فيه إن "عزم تركيا التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص يثير قلقًا بالغًا، ويعد تصعيدًا غير مقبول، ويزيد التوتر في محيط الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط".

وتابع البيان: "عزم تركيا المعلن عن القيام بعملية تنقيب جديدة غير قانونية شمال شرقي قبرص يثير قلقًا بالغًا"، مشيرًا إلى أن "عملية التنقيب الثانية المزمعة، والتي تأتي بعد شهرين من بدء عمليات التنقيب الحالية، غربي قبرص، تمثل تصعيدًا جديدًا غير مقبول وانتهاكًا لسيادة قبرص".