الزراعة تعلن توفر الأسمدة المدعمة في الجمعيات.. وإجراءات لمنع تداولها​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن الوزارة استعدت للموسم الشتوي، من خلال ضمان عدم التلاعب في أسعار الأسمدة المدعمة، مشيرًا إلى أن الكمية المستهدفة هذا العام تغطي مساحة 9 ملايين و400 ألف فدان.

وأضاف الشناوي لـ"الخليج 365"، أن الوزارة تعمل على صرف الأسمدة الشتوية من خلال الجمعيات الزراعية (الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح)؛ لافتًا إلى انعقاد اللجنة التنسيقية في الأربعاء من كل أسبوع، مشيرًا إلى أن شركات الأسمدة المُنتجة ملتزمة بعقود التوريد.

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وتطبق الوزارة منظومة الباركود في 28 مديرية زراعية، لضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها، منذ بدء خروج السيارات المحملة من المصنع.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لمديريات الزراعة، إن الإدارة فعلّت لجان رقابية للمرور على الجمعيات الزراعية، موضحًا أن اللجان رصدت تكدس كميات كبيرة من الأسمدة المدعمة.

يشار إلى أن الوزارة خصصت برامج خاصة بالأسمدة، من خلال تحديد الاحتياجات والتدخل لنقلها من جميع الجهات التابعة إلى الوزارة لتوزيعها، بالتعاون مع مباحث التموين، لضمان عدم تداول الأسمدة في السوق السوداء.