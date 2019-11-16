الشرطة تنقذ أهالي الصف من خطر الكلاب الضالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شنت الأجهزة المعنية حملة مكبرة؛ للتخلص من الكلاب الضالة بعد عقرها 16 طفلا وشابين في مركز الصف جنوب محافظة الجيزة، وأسفرت الحملة عن نفوق 12 كلبا ضالا. ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد محمد سمير مأمور مركز الصف، إشارة من مستشفى قصر العيني باستقبال 18 مصابًا نتيجة تعرضهم لعقر كلاب ضالة. التحريات الأولية وأقوال المصابين أفادت بأن تلك الحالات تعرضت لعقر من كلاب ضالة بقرى متفرقة أبرزها (الودي - غمازة الكبرى - عرب الحصار - أبو طماع).

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