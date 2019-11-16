محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
كشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، تفاصيل جديدة في واقعة اختطاف 5 مسجلين للفتيات "ريكلام" واغتصابهن تحت تهديد الأسلحة داخل شقة بأكتوبر.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي حدد ضحاياه من خلال أرقامهن المدونة في سجلات الكوافير الذي كان يعمل فيه في إحدى المناطق.
وذكرت التحقيقات، أن المتهم اعتاد السهر في الملاهي الليلية والتحدث باللهجة الخليجية حتى يقنع ضحاياه أنه ثري عربي سيصرف عليهن الأموال، ويقنعهن بتحديد لقاء لممارسة الرذيلة وقضاء سهرات معهن، ويتفق على إرسال سيارة لهن لتوصيلها لشقته في منطقة هرم سيتي بأكتوبر.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم وأعضاء عصابته بعد الانتهاء من اغتصاب الفتيات، قاموا بتصويرهن لمساومتهن على مقاطع الفيديو والصور مقابل مبالغ مالية.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة في واقعة خطف "فتيات الهرم": المتهم حدد ضحاياه من سجلات كوافير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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