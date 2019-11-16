النيابة في واقعة خطف "فتيات الهرم": المتهم حدد ضحاياه من سجلات كوافير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، تفاصيل جديدة في واقعة اختطاف 5 مسجلين للفتيات "ريكلام" واغتصابهن تحت تهديد الأسلحة داخل شقة بأكتوبر.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي حدد ضحاياه من خلال أرقامهن المدونة في سجلات الكوافير الذي كان يعمل فيه في إحدى المناطق.

وذكرت التحقيقات، أن المتهم اعتاد السهر في الملاهي الليلية والتحدث باللهجة الخليجية حتى يقنع ضحاياه أنه ثري عربي سيصرف عليهن الأموال، ويقنعهن بتحديد لقاء لممارسة الرذيلة وقضاء سهرات معهن، ويتفق على إرسال سيارة لهن لتوصيلها لشقته في منطقة هرم سيتي بأكتوبر.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم وأعضاء عصابته بعد الانتهاء من اغتصاب الفتيات، قاموا بتصويرهن لمساومتهن على مقاطع الفيديو والصور مقابل مبالغ مالية.