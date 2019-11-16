مصر | التحقيق مع 5 أشخاص يستدرجون فتيات الليل لإقامة علاقة جنسية وتصويرهن بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق مع 5 أشخاص يستدرجون فتيات الليل لإقامة علاقة جنسية وتصويرهن بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص في واقعة استدراج فتيات من الملاهي الليلية؛ لإقامة علاقة جنسية معهم.

وكشفت التحقيقات الأولية، أنه بدأت الواقعة باستغاثة فتاة بخطفها في منطقة بولاق الدكرور، وإقامة علاقة جنسية معها، ومن خلال الفحص تبين أن وراء الواقعة تشكيلًا عصابيًا مكون من 5 أشخاص وبينهم شخص يدعى أنه خليجي الجنسية ويستدرج الفتاة لإقامة علاقة جنسية معها بشقته التي تقطن بمنطقة أكتوبر، وتفاجئ الفتاة بوجود شباب آخرين ليقيموا علاقة جنسية معها.

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تلقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد استغاثة فتاة من داخل سيارة ملاكى بشارع فيصل فى بولاق الدكرور.

وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية سائق السيارة، وتبين أنه و4 أشخاص آخرين، يستدرجون فتيات الملاهي الليلية، حيث يدعى أحدهم أنه خليجي، ويستدرج الفتاة لممارسة الرذيلة معها، ثم يتولى باقى المتهمين الاعتداء عليها جنسيا وتصويرها عارية، وكشفت التحريات ارتكابهم واقعتين سابقتين.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.