مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. موظف يسرق 13 ألف دولار وسائق يقتل ربة منزل بعد علاقة غير شرعية



نجح قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، في كشف غموض واقعة العثور على جثة ربة منزل كانت على علاقة غير شرعية بسائق بالغربية.



تأجيل دعوى سحب أوسمة ونياشين مبارك لإدانته في القصور الرئاسية لـ28 ديسمبر



قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل دعوى تطالب إلزام السلطات بسحب الأوسمة والنياشين والتحفظ ومصادرة العقارات المملوكة للرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وإلزامه برد جميع المبالغ التي تحصل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة، بعد ادانته فى القضية المعروفة إعلاميًا بالقصور الرئاسية، لجلسة 28 ديسمبر المقبل.

انتحال صفة رجال الشرطة.. كلمة السر في 3 وقائع والبحث الجنائي يكشف اللغز



تبلغ من سائق لقسم شرطة بدر بقيام 4 أشخاص بإستيقافه حال قيادته سيارة نقل محمل عليها (116 كرتونه ملابس) بطريق (مصرالإسماعيلية) بدائرة القسم، وإدعوا أنهم من رجال الشرطة وإستولوا على السيارة والبضائع المحملة عليها، وهاتفه المحمول، وفى وقتٍ لاحق ورد إتصال تليفونى لمالك السيارة من أحد السائقين المعلومين لديه يفيد بمشاهدته للسيارة المستولى عليها حيازة أحد الأشخاص على الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة السلام أول.

أجلت محكمة الإسكندرية الابتدائية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى، نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 788 لسنة 2019، ضد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، والتي طالب فيها باستصدار حكم باعتبار أردوغان داعما للإرهاب الموجه ضد مصر، إلى جلسة 18 يناير 2020 لإعلانه مرة أخرى لرفض السفارة التركية استلام الإعلان الخاص بالدعوى.



ألقي ضباط شرطة منشأه ناصر، القبض على المدعو "م ف إ" سن 62 عاطل ومقيم في دائرة القسم (مسجل خطر)، لقيامه بسرقات عامة تحت رقم 8182 فئة "ب" منشأة ناصر، والسابق اتهامه في عدد 71 قضية أخرهم 6703 لسنة 2016م الوايلي "نشل" وأثناء فحصه قام المتهم بإشهار سلاح أبيض "قطر" في محاولة منه للتعدي على القوات.