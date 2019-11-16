مصر | بحوزتهم 300 ألف و6 آلاف دولار.. الأموال العامة تلقي القبض على 3 أشخاص بالشرقية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط ثلاثة أشخاص بالشرقية لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا، قيام 3 أشخاص، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذين من محل كائن بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، قامت مأمورية استهدفت المذكورين وأمكن ضبطهم، عثر بحوزتهم على مبالغ مالية قدرها (291 ألف جنيه مصرى، 5880 دولارًا أمريكيا، 600 ريال سعودى، 55 دينارًا ليبيًا) وهاتف محمول خاص بأحد المتهمين، بفحصه فنيًا تبين أنه محمل بالعديد من الرسائل على برنامج (واتس آ ب) بينه وبين راغبى شراء وبيع العملات الأجنبية، وصور إيصالات تفيد بتحويلات وإيداعات مبالغ مالية بالبنوك المختلفة بالمخالفة للقانون.

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطهم المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.