مصر | حبس عامل بحوزته 20 ألف دولار يتاجر بها في السوق السوداء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عامل بحوزته 20 ألف دولار يتاجر بها في السوق السوداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة الازبكية الجزئية حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتجاره في العملات وبحوزته 20 ألف دولار، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول النشاط الاجرامي للمتهم.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ورود معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها أن م م، 34 سنة، عامل بمحل كائن دائرة قسم شرطة عابدين ومقيم مصطفى حامد دائرة قسم شرطة روض الفرج والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 9750 لسنة 2012م روض الفرج "شيك" والمقضى فيها بالحبس 3 شهور يزاول نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي ويتخذ من منطقة وسط البلد، دائرة قسم شرطة عابدين مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم أمكن ضبطه حال تواجده بشارع عدلى، دائرة قسم شرطة عابدين وعثر بحوزته على 20 ألف دولار أمريكي.

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمبلغ المالي المضبوط بقصد الاتجار به خارج السوق المصرفي، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.