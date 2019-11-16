مصر | ضبط 3 أشخاص احتجزوا مواطنا داخل شقة لسرقته بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 أشخاص احتجزوا مواطنا داخل شقة لسرقته بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على 3 أشخاص لقيامهم باحتجاز مواطن داخل شقة سكنية وسرقة مبالغ مالية منه بالإكراه بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة اول مدينة نصر بلاغا، يفيد بأن احد المواطنين، بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص لرغبته فى تأجير سيارة، وفى وقتٍ لاحق تقابل مع الأخير وبصحبته آخر مالك سيارة، واتفقا معه على استئجار السيارة لمدة شهر مقابل مبلغ مالى، وقيامه بالتوقيع على إيصال أمانة على بياض نظير استئجارها.

وعقب ذلك قام المتهمان باصطحابه إلى منطقة الحى العاشر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بدعوى تجربة السيارة، وفور وصولهم طلبا منه الجلوس صحبتهم بأحد المقاهى، وعقب عودتهم للسيارة اكتشفوا عدم تواجدها، فقاما باصطحابه واحتجازه داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، لحين العثور على السيارة وتعدوا عليه بالضرب، واستولوا منه على هاتفه المحمول، وبطاقة ائتمان واستخدامها فى سحب مبلغ مالى وقيام سالفى الذكر بتسليمه لآخر لحراسته إلا أنه تمكن من مغافلته والفرار هربًا.