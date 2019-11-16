مصر | ضبط 3 أشخاص احتجزوا مواطنا داخل شقة لسرقته بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 أشخاص احتجزوا مواطنا داخل شقة لسرقته بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة اول مدينة نصر بلاغا، يفيد بأن احد المواطنين، بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص لرغبته فى تأجير سيارة، وفى وقتٍ لاحق تقابل مع الأخير وبصحبته آخر مالك سيارة، واتفقا معه على استئجار السيارة لمدة شهر مقابل مبلغ مالى، وقيامه بالتوقيع على إيصال أمانة على بياض نظير استئجارها.
وعقب ذلك قام المتهمان باصطحابه إلى منطقة الحى العاشر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بدعوى تجربة السيارة، وفور وصولهم طلبا منه الجلوس صحبتهم بأحد المقاهى، وعقب عودتهم للسيارة اكتشفوا عدم تواجدها، فقاما باصطحابه واحتجازه داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، لحين العثور على السيارة وتعدوا عليه بالضرب، واستولوا منه على هاتفه المحمول، وبطاقة ائتمان واستخدامها فى سحب مبلغ مالى وقيام سالفى الذكر بتسليمه لآخر لحراسته إلا أنه تمكن من مغافلته والفرار هربًا.
ومن خلال التحريات، تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة (مسجل شقى خطر "فرض سيطرة" سبق اتهامه فى 9 قضايا آخرهم "مخدرات"- بالاشتراك مع آخران، جميعهم مقيمون بدائرة القسم).
وعلى الفور تم تقنين الإجراءات وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر المسجل شقى خطر بأنه نظرًا لسابقة تعرفه على المجنى عليه، استغل رغبة الأخير فى استئجار إحدى السيارات وخطط لسرقته بالاشتراك، مع باقى المتهمين، وأقر باقى المتهمين بما جاء بأقوال الأول.
وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، كما تم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليهم، وأقروا بقيامهم بالتخلص من إيصال الأمانة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.