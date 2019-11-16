مصر | لسرقة توك توك.. حارس جراج يقتل بائع جائل في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لسرقة توك توك.. حارس جراج يقتل بائع جائل في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حيث تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة لشخص مجهول وبها جروح طعنية متفرقة على حافة مجرى مائى بقرية ذات الكوم بدائرة المركز.
تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه (بائع جائل - محكوم عليه بالحبس 6 أشهر فى قضية بيع سلعة مجهولة، مُقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة)، وبسؤال والدته ربة منزل ومُقيمة بذات العنوان قررت بخروجه منذ تاريخ 9 الجارى وعدم عودته، لم تحرر محضر بغيابه.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة، وقرر أنه فى فجر نوفمبر9 الجارى قام المجنى عليه بسرقة مركبة "توك توك" بإسلوب المغافلة من داخل الجراج حراسته الكائن بدائرة قسم شرطة إمبابة، وأثناء هروبه به تمكن بمساعدة بعض الأهالى من ضبطه وإصطحبه إلى الجراج وتعدى عليه بالضرب بمطواه وقطعة حديدية مُحدثًا إصابته التى أودت بحياته.
وعقب ذلك استعان بشقيقيه حارسان بذات الجراج فى نقل جثته بواسطة مركبة "التوك توك" محل الواقعة والتخلص منها بمكان العثور، وتم بإرشاده ضبط (المطواة، القطعة الحديدية، مركبة التوك توك) المستخدمين فى ارتكاب الواقعة، وبسؤال مالك مركبة التوك توك (سائق - سن 31 - مُقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة) أيد ذلك.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.