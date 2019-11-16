مصر | بعد إصلاح الحفرة.. عودة الحركة المرورية لطبيعتها أعلى الدائري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إصلاح الحفرة.. عودة الحركة المرورية لطبيعتها أعلى الدائري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن الإنتهاء من إصلاح الحفرة المتواجدة أعلى الطريق الدائري أمام باب نادي الصيد في إتجاه المنيب.

ودفع مدير الإدارة العامة للمرور بالخدمات المرورية، لسحب الكثافات المرورية والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

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وأوضحت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم السبت عن وجود حفرة أعلى الطريق الدائري بالحارة اليسري، قطرها مترا، أمام باب نادي الصيد، في إتجاه المنيب.

وتواصلت الإدارة العامة للمرور مع هيئة الطرق، وفي انتظار وصول سياره سن وأسمنت وتم الاصلاح.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الإلتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم حتي يعودوا إلى ذويهم سالمين.