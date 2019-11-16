مصر | ضبط 2148 طن أسمدة.. ننشر جهود الإدارة العامة للمسطحات البيئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 2148 طن أسمدة.. ننشر جهود الإدارة العامة للمسطحات البيئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها على النحو التالي:

فى مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعي ضبط (2 مصنع أسمدة ومخصبات زراعية) بإجمالى مضبوطات بلغت (2148 طن من الأسمدة والمخصبات الزراعية) مغشوشة، بدون بيانات، مجهولة المصدر، منتهية الصلاحية - (2000 عبوة فارغة) تحمل علامات تجارية لشركة مرخصة "غش تجارى" - وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.

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فى مجال حماية البيئة والصحة العامة، تم ضبط (20) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.

ضبط (1) قضية مكبرات صوت "ضوضاء" بالمخالفة لقانون البيئة بشأن التلوث السمعى.

فى مجال الملاحة الداخلية، تم ضبط (1) قضية بمخالفة (القيادة بدون رخصة) بالمخالفة لقانون الملاحة.

فى مجال الثروة السمكية، تم ضبط (11) قضية "جوابى صيد مخالف" بالمخالفة لقانون الصيد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.