مصر | لاستغلالها في العمليات الإرهابية.. إخلاء شوارع الجيزة من السيارات المتهالكة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاستغلالها في العمليات الإرهابية.. إخلاء شوارع الجيزة من السيارات المتهالكة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت قوات الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، تواجدها بشوارع وميادين ومحاور المحافظة، وتم تكثيف حملات رفع السيارات المتروكة بالتنسيق مع الأحياء ضمن خطة قطاع أمن الجيزة من أجل إخلاء شوارع المحافظة من السيارات المتهالكة وخاصة بمحيط المدارس والمنشآت الهامة والتى تعد هدفا للاستغلال في العمليات الإرهابية وذلك خلال خطة زمنية بالتنسيق مع الأحياء لتجهيز أماكن لإيواء السيارات.

وتنوعت الحملات المرورية على كافة المحاور المرورية بنطاق محافظة الجيزة مع التركيز على حملات ضبط الدراجات النارية بدون اللوحات المعدنية ومخالفات التوك توك وتعاطى المخدرات أثناء القيادة وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 17478 مخالفة مرورية متنوعة.