أخبار مصر | نيجيريا وزيمبابوي يعتذران عن المشاركة ببطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيجيريا وزيمبابوي يعتذران عن المشاركة ببطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت دولتي نيجيريا وزيمبابوي بالاعتذار عن المشاركة ببطولة العالم لرفع الأثقال والبنش للمكفوفين وضعاف البصر، في نسختها رقم 14 والبطولة الإفريقية الأولى والتي تستضيفهما مصر خلال الفترة من 17 وحتى 22 نوفمبر الجاري بأحد فنادق الجيزة.

وبرر الثنائي الإفريقي اعتذارهما بسبب عدم وجود ميزانية مادية لديهما للمشاركة بالبطولة ليعلنا انسحابهما رسميا من البطولة المقرر انطلاقها غدا الأحد.

وبذلك تكون الفرق المشاركة هي كل من تركيا، روسيا، اوكرانيا، التشيك، اليابان، ليبيا، الهند، جورجيا، فنزويلا" بجانب المنتخب الوطني المصري.