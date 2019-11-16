أخبار مصر | "الوطنية للإعلام" تعلن إطلاق باقة قنوات "أون تايم سبورتس": خطوة جادة نحو كسر احتكار البطولات الرياضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوطنية للإعلام" تعلن إطلاق باقة قنوات "أون تايم سبورتس": خطوة جادة نحو كسر احتكار البطولات الرياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بأن إطلاق باقة قنوات رياضية فضائية مفتوحة "أون تايم سبورتس" ON Time Sports، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يعد خطوة هامة وجادة وإضافة قوية للإعلام الرياضي.



وقال "زين" في بيان له، إن ضم قنوات ON Sport و"تايم سبورت" Time Sports، يعد استكمالًا للنجاح الذي حققته القناتين في نقل الأحداث الرياضية المختلفة، وما قامت به من بث بطولة كأس الأمم الإفريقية على البث الأرضي لقناة تايم سبورت، وتقوية وتحديث مراكز الإرسال؛ لتظهر بجود بث وصورة البث الفضائي، وهو ما كان أيضًا خطوة جادة من الهيئة الوطنية للإعلام، وكوسيلة تسهم في كسر احتكار بث البطولات الرياضية، حفاظًا على حقوق المواطن المصري والعربي في الاستمتاع بمشاهده كبرى البطولات دون احتكار.

وأضاف "زين" أن قناة تايم سبورتس الأرضية مستمرة في عرض المحتوى الخاص بالحقوق الأرضية التي تحصل عليها مصر بمقتضى الاتفاقات الدولية والقارية، وأيضًا السعي نحو الحصول على حقوق رياضية فضائية متميزة، وأن الكوادر الإعلامية المصرية قادرة على تقديم إعلام رياضي متميز، يجذب المشاهد المصري لمتابعة الشاشات المصرية.