أخبار مصر | عاجل.. بيان لوزارة الري عن آخر تطورات اجتماع سد النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان لوزارة الري عن آخر تطورات اجتماع سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت منذ قليل، وزارة الموارد المائية والري، بيانا عن آخر تطورات اجتماعات سد النهضة، موضحة أن أعمال الاجتماع الأول من الاجتماعات الـ4، المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، تواصلت لليوم الثاني، في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الجاري وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي.

وتبادل المناقشات الفنية بين الوفود المشاركة بخصوص رؤية كل دولة فيما يخص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، حيث تم مناقشة العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعادة الملء، إضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاثة وتم عرض وجهة نظر كل دولة في هذه العناصر.

واختتمت الاجتماعات بالاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول جميع المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثاني والمقرر عقده في القاهرة في (2-3) ديسمبر 2019 طبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن.