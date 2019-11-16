أخبار مصر | وزير الآثار يوجه بعقد لقاءات مع شركات السياحة بالغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الآثار يوجه بعقد لقاءات مع شركات السياحة بالغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور خالد العناني وزير الآثار مسئولي متحف الغردقة بضرورة عقد لقاءات مع شركات السياحة بمدينة الغردقة قبيل افتتاح المتحف، وذلك لتوجيههم والتنسيق معهم فيما يتم عرضه بالمتحف وطرق التسويق له بشكل يعود بالفائدة علي الطرفين.

جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية بالمتحف للوقوف على آخر مستجدات الأعمال به قبيل افتتاحه آخر ديسمبر 2019، بحضور الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف والعميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية والمشرف العام علي القاهرة التاريخية.

وأكد العناني أن المتحف يعتبر أحد مظاهر جذب السياحة، وتشجيع المصطافين على زيارة المتاحف خلال نزهتهم بتلك المناطق الساحلية، كما سيساهم المتحف في الترويج للآثار المصرية.

ويعد متحف الغردقة أحد أبرز المشروعات، التي تنفذها وزارة الآثار لأول مرة، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي قام بتوفير مبني المتحف وعمل التشطيبات اللازمة له، وفقًا للاشتراطات التي اقرتها الوزارة، علي أن تتولي وزارة الاثار وحدها عملية الإدارة والإشراف علي المتحف

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن المتحف تم تصميمه طبقًا للمعايير العالمية للمتاحف، ويعمل سيناريو العرض بالمتحف، على إظهار الجمال والرفاهية فى الحضارة المصرية عبر العصور، حيث يشهد عرض قطع تجسد وسائل الراحة في المنازل وأثاثها وأدوات الزينة التي استخدمها المصري القديم من زينة شعر وملابس وكريمات وعطور وإكسسوارات.

ويتناول العرض ايضا المظاهر الرياضية كالصيد النيلي والبري، إلى جانب الآلات الموسيقية وصور من حفلات بها رقص وعزف، بداية من العصر الفرعوني وحتى العصور الحديثة؛ في محاولة للربط بين الحضارات المختلفة.