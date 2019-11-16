أخبار مصر | العناني يتفقد متحف الغردقة.. أول مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العناني يتفقد متحف الغردقة.. أول مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه اليوم الدكتور خالد العناني وزير الآثار إلى مدينة الغردقة؛ لتفقد آخر مستجدات الأعمال بمتحف الغردقة قبيل افتتاحه آخر ديسمبر 2019، وذلك بحضور الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف والعميد هشام سمير مساعد وزير الاثار للشؤون الهندسية والمشرف العام علي القاهرة التاريخية.

وخلال الجولة وجه وزير الآثار بإجراء بعض التعديلات علي الأماكن المخصصة لفتارين العرض بما لا يعوق حركة الزائرين ويعمل بصورة أكبر علي إبراز جمال القطع المعروضة داخلها، مطالبًا بزيادة عدد القطع المعروضة وعمل برنامج يومي خاص للأنشطة الثقافية التي ستقام بالمنطقة الترفيهية المحيطة بمبنى المتحف.

كما تفقد العناني نظم الإضاءة والتأمين بالمتحف والذي تم تنفيذه وفقا لاشتراطات الوزارة لتأمين المبني، وتجهيزه بأحدث الكاميرات وأجهزة الإنذار، مؤكدًا علي أن هناك تنسيق كامل مع وزارة الداخلية لتأمين المتحف بأجهزة حديثة وبأفراد لديهم كفاءة عالية، بالإضافة إلى أفراد أمن من وزارة الآثار، إلى جانب تدريب الأفراد على التعامل مع زوار المتحف.

ويعد متحف الغردقة أحد أبرز المشروعات، التي تنفذها وزارة الآثار لأول مرة، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي قام بتوفير مبني المتحف وعمل التشطيبات اللازمة له، وفقًا للاشتراطات التي اقرتها الوزارة، علي أن تتولي وزارة الآثار وحدها عملية الإدارة والإشراف علي المتحف.