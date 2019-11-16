أخبار مصر | العناني يتفقد متحف الغردقة.. أول مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العناني يتفقد متحف الغردقة.. أول مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وخلال الجولة وجه وزير الآثار بإجراء بعض التعديلات علي الأماكن المخصصة لفتارين العرض بما لا يعوق حركة الزائرين ويعمل بصورة أكبر علي إبراز جمال القطع المعروضة داخلها، مطالبًا بزيادة عدد القطع المعروضة وعمل برنامج يومي خاص للأنشطة الثقافية التي ستقام بالمنطقة الترفيهية المحيطة بمبنى المتحف.
كما تفقد العناني نظم الإضاءة والتأمين بالمتحف والذي تم تنفيذه وفقا لاشتراطات الوزارة لتأمين المبني، وتجهيزه بأحدث الكاميرات وأجهزة الإنذار، مؤكدًا علي أن هناك تنسيق كامل مع وزارة الداخلية لتأمين المتحف بأجهزة حديثة وبأفراد لديهم كفاءة عالية، بالإضافة إلى أفراد أمن من وزارة الآثار، إلى جانب تدريب الأفراد على التعامل مع زوار المتحف.
ويعد متحف الغردقة أحد أبرز المشروعات، التي تنفذها وزارة الآثار لأول مرة، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي قام بتوفير مبني المتحف وعمل التشطيبات اللازمة له، وفقًا للاشتراطات التي اقرتها الوزارة، علي أن تتولي وزارة الآثار وحدها عملية الإدارة والإشراف علي المتحف.
وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن المتحف تم تصميمه طبقًا للمعايير العالمية للمتاحف، ويعمل سيناريو العرض بالمتحف، على إظهار الجمال والرفاهية فى الحضارة المصرية عبر العصور، حيث يشهد عرض قطع تجسد وسائل الراحة في المنازل وأثاثها وأدوات الزينة التي استخدمها المصري القديم من زينة شعر وملابس وكريمات وعطور وإكسسوارات.
ويتناول العرض ايضا المظاهر الرياضية كالصيد النيلي والبري، إلى جانب الآلات الموسيقية وصور من حفلات بها رقص وعزف، بداية من العصر الفرعوني وحتى العصور الحديثة؛ في محاولة للربط بين الحضارات المختلفة.