أخبار مصر | عاجل.. السيسي يجتمع بمدبولى ووزير الداخلية ويصدر توجيهات مهمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يجتمع بمدبولى ووزير الداخلية ويصدر توجيهات مهمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات، فى مقدمتها استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، إذ وجه الرئيس فى هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والأمن الجنائى، وذلك بغرض صون مقدرات الشعب المصرى وترسيخ الاستقرار الأمنى والمجتمعى فى جميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن الاستمرار فى توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادى.

كما وجه الرئيس بمواصلة قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، وذلك لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، فضلاً عن تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك الضمان توفر مختلف السلع للمواطنين وبجودة عالية.